Una 24enne si rifà il naso per colpa del... cellulare. L'impatto fatale mentre fa scrolling a letto

Uno dei motivi per cui a letto è meglio leggere un libro che scrollare sui social è che difficilmente, per quanto possa essere un "mattone", un libro vi romperà il naso. Non può dirsi altrettanto dello smartphone e ne sa qualcosa una ragazza russa di 24 anni che è stata ricoverata nell’ospedale Vidnovskaya con il setto nasale letteralmente sbriciolato dall’impatto con il telefono.

E non è successo perchè qualcuno glielo ha tirato in faccia, ma perchè si è addormentata mentre scorreva il feed dei social, come riporta il ministero della Sanità russo. Dopo che lo smartphone le è scivolato di mano ed è caduto sul ponte del naso, la diagnostica ha evidenziato una frattura delle ossa nasali con spostamento dei frammenti.

"In anestesia locale, abbiamo ridotto chirurgicamente i frammenti spostati dello scheletro nasale e li abbiamo fissati nella posizione corretta. Dieci giorni dopo l’infortunio si è notato un ottimo risultato estetico. L’organo funziona normalmente», ha detto l’otorinolaringoiatra Raoul Ten che ha osservato che in caso di tali lesioni sono necessarie cure mediche urgenti per evitare la fusione dei frammenti ossei nella posizione sbagliata. Se si perde tempo, la correzione sarà difficile e traumatica. La ragazza è stata ora dimessa dall’ospedale ed è tornata alla vita normale. Ha assicurato che non userà più lo smartphone a letto.