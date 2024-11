Putin: "Con i missili occidentali sulla Russia il conflitto è mondiale. Non escludiamo di colpire chi li ha dati a Kiev"

Il presidente russo Vladimir Putin è apparso in televisione per rivolgersi alle forze armate e alla popolazione, dichiarando che il conflitto in Ucraina ha assunto un “carattere globale” a seguito degli attacchi missilistici occidentali in territorio russo. Putin ha sottolineato che Mosca "ha il diritto" di colpire i Paesi le cui armi vengono utilizzate contro la Russia.

Nel suo discorso, trasmesso dai principali media russi, il presidente ha citato gli attacchi condotti dalle forze ucraine con missili a lungo raggio, inclusi sei missili ATACMS nella regione di Bryansk il 19 novembre e sistemi Storm Shadow nella regione di Kursk il 21 novembre. Secondo Putin, questi attacchi, sebbene respinti dai sistemi di difesa aerea russi senza causare vittime o danni gravi, rappresentano un’escalation del conflitto.

Mosca accusa l’Occidente

“La Russia è stata costretta a rispondere agli attacchi di un conflitto provocato dall’Occidente, che ora ha acquisito elementi di carattere globale,” ha dichiarato Putin, come riportato dall’agenzia Tass. Il presidente ha aggiunto che l’impiego di armi occidentali sofisticate richiede il coinvolgimento di specialisti dei Paesi produttori, il che, secondo Mosca, conferma un diretto coinvolgimento delle nazioni occidentali.