Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, vola da Donald Trump: incontro sulla "sicurezza globale"

Rutte è volato in Florida con un aereo del governo olandese per incontrare il futuro presidente degli Stati Uniti, come hanno annunciato i media olandesi. Secondo la televisione pubblica NOS, Rutte, ex primo ministro olandese, ha utilizzato un aereo del governo olandese per raggiungere l’aeroporto di Palm Beach, vicino al resort Mar-a-Lago di Trump. La NATO sta coprendo il costo del volo, poiché l’Alleanza non dispone di un proprio aereo per i viaggi del Segretario generale e utilizza regolarmente gli aerei degli Stati membri per gli spostamenti.

Il motivo del viaggio è stato l’incontro con Trump, che è stato molto critico nei confronti dell’Alleanza Atlantica durante il suo primo mandato e che sarà inaugurato come nuovo presidente degli Stati Uniti alla fine di gennaio. Il capo della NATO ha già detto di aver scambiato messaggi di testo con il repubblicano e ha affermato che durante il suo primo mandato, quando Rutte era primo ministro olandese, la cooperazione tra i due «era positiva».