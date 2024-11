Bimbo muore in California per un’infezione da listeria causata da un piatto pronto di carne

Un bimbo in California è morto per un’infezione da listeria causata da un piatto pronto di carne, mentre la madre incinta è stata ricoverata in ospedale; è morto anche il gemello del piccolo ma dalle analisi non sono stati trovati segni del batterio Lo ha annunciato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), secondo quanto riportato dai media americani. La tragedia ha portato al ritiro di oltre 72.000 tonnellate di prodotti pronti a base di carne pronti della Yu Shang Food Inc, un’azienda con sede in South Carolina.