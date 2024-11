Chi era Zvi Kogan. Rapito e assassinato su ordine dell'Iran da una cellula terroristica uzbeka?

Il rabbino della corrente ultraortodossa di Chabad Zvi Kogan potrebbe essere stato rapito e assassinato da una cellula terroristica uzbeka che avrebbe agito su ordine dell’Iran. Lo riportano i media israeliani dopo che oggi è stato ritrovato, negli Emirati, il corpo del religioso, israeliano-moldavo, scomparso da giovedì scorso. Il veicolo di Kogan è stato scoperto in una città a circa un’ora e mezza da Dubai, ha riferito Ynet. Le autorità sospettano che sia stato rapito da tre cittadini uzbeki che sono poi fuggiti in Turchia. Secondo le informazioni in possesso di Israele, come riportato da Jerusalem Post, Kogan potrebbe essere stato sotto sorveglianza iraniana, secondo quanto riportato.

Nell’annuncio del ritrovamento Israele ha denunciato un «atto atroce di terrorismo antisemita» che ha suscitato forte indignazione nel Paese. Il corpo di Tzvi Kogan, scomparso è stato trovato senza vita dalle autorità emiratine, hanno riferito l’ufficio del Primo Ministro e il Ministero degli Affari Esteri israeliano. «Lo Stato di Israele utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per garantire che sia fatta giustizia e che i responsabili della sua morte rispondano le loro azioni», hanno affermato in una dichiarazione congiunta.