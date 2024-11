Netanyahu: "Faremo giustizia sugli assassini del rabbino e sui mandanti"

In apertura della riunione di governo, il premier Benyamin Netanyahu ha affermato che «Israele userà tutti i mezzi necessari e farà giustizia dei rapitori e assassini del rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti e dei loro mandanti». "L'omicidio di un cittadino israeliano, un rappresentante della comunità ebraica Chabad, è un atto terroristico antisemita e malvagio», ha dichiarato il primo ministro. «Apprezzo molto la collaborazione con gli Emirati nell’indagine sull'omicidio. Rafforzeremo i legami tra di noi, proprio in risposta ai tentativi dell’asse del male di danneggiare le relazioni di pace», ha aggiunto.

L'UCEI: "Ucciso da odio antisemita e dal terrorismo"

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane «si unisce al dolore e allo strazio dei famigliari di Rav Tzvi Kogan assassinato brutalmente negli Emirati Arabi (in località vicina ad Abu Dhabi, ndr). Lui - si legge in una nota - come l’intera comunità di Chabad, emissari di bene e di luce nel mondo, per ogni bisognoso di cure, per ogni giorno che inizia e tramonta ha dedicato la vita ad aiutare ogni correligionario e rintracciare e ringraziare il Creatore per i piccoli e grandi miracoli della vita. Menti e mani assassine lo hanno perseguitato perchè ebreo, perchè portatore di pace e di convivenza tra comunità religiose. Lui e molti altri della sua organizzazione valgono Mille e una Onu, veramente dediti al benessere sociale, in un paese dove libertà di credo religioso e convivenza sono divenute esemplari anche rispetto alle libere democrazie europee. Noi,assieme ai Chabad continueremo sempre a salvaguardare il precetto della vita e vita ebraica, nonostante le minacce e gli odiatori che purtroppo anche nelle nostre città si fanno forza di una costante distorsione mediatica e di organizzazioni internazionali dominate da queste menti esecutrici del diffuso odio antisemita. Che il suo ricordo sia di benedizione e protezione delle vite in Israele e nel mondo».