Hezbollah: Israele si vendica sui libanesi prima dell'annuncio della tregua. Ancora bombe su Beirut

Un deputato di Hezbollah ha accusato Israele di voler «vendicarsi sui libanesi» prima dell’entrata in vigore del tanto atteso cessate il fuoco. Nel frattempo, l’Idf (le forze armate israeliane) continua a bombardare Beirut, alimentando ulteriormente le tensioni in un conflitto che ha già causato numerose vittime e devastazioni.

Annuncio imminente del cessate il fuoco

Secondo l’emittente libanese Al Jadeed, entro questa sera verrà annunciata una tregua mediata da Stati Uniti e Francia. Una dichiarazione congiunta dei due Paesi dovrebbe essere rilasciata intorno alle ore 22 locali (le 21 in Italia), formalizzando il raggiungimento di un accordo. In contemporanea, il primo ministro libanese Najib Mikati terrà un discorso per accogliere la notizia del cessate il fuoco e invitare alla calma.

Il G7 appoggia l’accordo

Dal vertice di Fiuggi-Anagni, i ministri degli Esteri del G7 hanno espresso sostegno per i negoziati in corso. Nella dichiarazione finale, si legge: «Sosteniamo i negoziati per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hezbollah e la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».