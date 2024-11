Elon Musk, panico tra i dipendenti pubblici: la missione per tagliare costi e posti di lavoro. Il sindacato: "Tattiche per seminare la paura"

Nominato da pochi giorni tagliatore di teste del prossimo governo federale americano, Elon Musk è già diventato il terrore di tutti gli impiegati pubblici dopo aver pubblicato sul suo account X, che ha oltre 200 milioni di follower, i nomi di chi potrebbe finire presto sotto la sua scure.

Il nuovo segretario al dipartimento per l’efficienza energetica, creato ad hoc da Donald Trump per ricompensare gli sforzi del suo first buddy in campagna elettorale, non ha mai fatto mistero di voler tagliare posti di lavoro e perfino intere agenzie - l’ultima finita nel suo mirino è quella per la tutela finanziaria dei consumatori - ma questa volta è andato oltre.

Non solo ha ripubblicato un post dell’account Datahazard, che si definisce un «Think Tank non allineato per l’efficienza del governo», nel quale si accusava la «direttrice della diversificazione climatica presso la International Development Finance Corporation» di svolgere un lavoro «inutile, con i soldi dei contribuenti», con tanto di nome e cognome. Ma il patron di Space X, che fino ad un anno fa si definiva «super pro clima», ha pure commentato: «Ci sono così tanti lavori finti». Il post ha ricevuto più di 33 milioni di visualizzazioni e una tempesta di commenti negativi tanto che l’impiegata in questione è stata costretta a cancellare tutti i suoi account social.