Tershawn Wharton "para" al volo un bambino che cade dalla balaustra: il gesto eroico della star del football

Tershawn Wharton si è dimostrato un vero difensore, pronto alla parata, in campo e fuori. Una delle stelle dei Kansas City Chiefs è stato protagonista di un fuori programma: dopo la vittoria per 30-27 contro i Carolina Panthers a Charlotte, in North Carolina, mentre Wharton stava lasciando il campo un giovanissimo tifoso che si era affacciato dalla balaustra per richiamare la sua attenzione, ha perso l’equilibrio ed è caduto a testa in giù.

Il giocatore è stato lesto a scattare e a placcare il bambino in volo, prima che si potesse fare male. Parlando nel dopo partita, Wharton ha poi detto in televisione che non aveva avuto modo di scambiare due chiacchiere con il piccolo tifoso, ma che lo avrebbe incontrato volentieri. Il video del «placcaggio» è diventato virale su X, il bambino è stato rintracciato e il giocatore lo ha invitato alla prossima partita, con un posto in prima fila, per evitare altri fuori programma.