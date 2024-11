La Siria nel caos: i jihadisti avanzano dopo l'offensiva lampo. Mosca al fianco di Assad: "Bombardiamo gli estremisti"

Un nuovo inaspettato sviluppo militare torna a stravolgere i delicati equilibri del Medio Oriente in fiamme: forze jihadiste filo-turche sono entrate senza colpo ferire ad Aleppo, la metropoli nel nord della Siria, patrimonio mondiale Unesco, a lungo contesa nel contesto della guerra siriana ma per gli ultimi otto anni rimasta saldamente in mano alle forze governative, sostenute da Russia e Iran. Proprio Mosca, accusata da più parti di non essere andata sufficientemente in soccorso del suo alleato siriano, ha condannato l’offensiva dei miliziani filo-turchi, definendola una «minaccia alla sovranità della Siria». Le autorità di Damasco, ha detto il Cremlino, devono ristabilire l’ordine nell’area. L’esercito russo ha riferito che la sua aeronautica sta bombardando le forze anti-governative in Siria, in un’operazione per respingere «estremisti» e «terroristi» che hanno lanciato una grande offensiva sulla città di Aleppo.

Le forze aerospaziali russe, insieme alle forze governative siriane, continuano l’operazione per respingere gli attacchi terroristici nelle province di Aleppo e Idlib, ha dichiarato in un briefing Oleg Ignasyuk, vice capo del Centro per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria.

Ignasyuk ha aggiunto che le forze aerospaziali russe, che forniscono sostegno alla Siria, stanno lanciando attacchi missilistici e bombe contro equipaggiamenti, posti di controllo, magazzini e postazioni di artiglieria dei militanti. «Nelle ultime 24 ore sono stati uccisi almeno 200 terroristi e l’operazione per respingere l’aggressione continua», ha detto il rappresentante del ministero della Difesa.

L’offensiva, cominciata solo mercoledì scorso, ha già mietuto quasi 300 uccisi, per lo più tra gli uomini armati dei diversi schieramenti, oltre a una trentina di civili, tra cui donne e bambini. L’Onu registra per ora circa 15mila civili sfollati, ma è un numero destinato a crescere col passare delle ore. Oggi sono stati uccisi, tra gli altri, quattro studenti della città universitaria di Aleppo, bombardata con l’artiglieria dalle fazioni cooptate da Ankara. Altri civili uccisi si contano - ma non si hanno bilanci accurati e verificabili sul terreno - sotto le macerie degli edifici colpiti dai raid aerei russi e governativi nella vicina zona di Idlib, roccaforte delle milizie per anni finanziate, organizzate e armate dalla Turchia. Proprio il ministero degli esteri turco, come primo commento ufficiale di Ankara alle violenze in corso, ha intimato a Damasco e a Mosca di metter fine ai bombardamenti aerei. Dal canto suo, il governo centrale siriano, incarnato dal presidente Bashar al Assad, ha detto di aver «eliminato centinaia di terroristi», tra cui numerosi mercenari stranieri.