Strage di civili in un raid aereo russo in Siria: 16 morti. Il bilancio è di 327 vittime. L'Onu lascia Aleppo, anche alcuni italiani nel primo convoglio

Non tutti hanno scelto la fuga. Un gruppo di religiosi italiani, sostenuto dai francescani locali, ha deciso di rimanere ad Aleppo , confidando nei rapporti instaurati con le diverse comunità della città. Tuttavia, l’ambasciata italiana sta collaborando con le autorità locali e le Nazioni Unite per assistere coloro che invece vogliono abbandonare l’area in condizioni di sicurezza.

Un primo convoglio ONU ha lasciato Aleppo dirigendosi verso Damasco, con a bordo anche un gruppo di italiani , molti dei quali doppia cittadinanza. La Farnesina, in collaborazione con Palazzo Chigi e l’ambasciata italiana a Damasco, guidata dal nuovo ambasciatore Stefano Ravagnan, è in costante contatto con i connazionali evacuati. L’operazione è stata definita "complessa" ma "indispensabile" per garantire la sicurezza dei cittadini italiani coinvolti.

L’ambasciatore Ravagnan, insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso "attenzione massima" per la crisi in corso, si sta occupando di coordinare i soccorsi. “L’ambasciata sta fornendo pieno supporto ai nostri connazionali”, ha scritto Tajani su X (ex Twitter), ribadendo l’impegno dell’Italia a tutelare i propri cittadini.

La crisi umanitaria ad Aleppo

La situazione in Siria si sta aggravando, con la popolazione civile intrappolata tra bombardamenti e carenza di risorse. L’evacuazione ONU rappresenta un barlume di speranza per molti, ma le operazioni sono ostacolate dai continui scontri e dall’instabilità politica.

Per gli italiani coinvolti, l’azione tempestiva della Farnesina e dell’ambasciata è stata cruciale. I pullman ONU restano in attesa per ulteriori evacuazioni, mentre il mondo osserva con apprensione lo sviluppo di una crisi che, ancora una volta, mette in ginocchio una delle città simbolo del conflitto siriano.