Taiwan, 18 aerei e 7 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Taiwan ha riferito di aver rilevato 18 aerei e 7 navi militari cinesi, più un’unità della guardia costiera, intorno all’isola nell’arco delle 24 ore alle 6 locali (le 23 di giovedì in Italia) intorno all’isola, in vista della partenza odierna del presidente William Lai per il suo primo viaggio all’estero che lo porterà a visitare gli ultimi tre alleati nel Pacifico (Isole Marshall, Tuvalu e Palau ) con uno scalo alle Hawaii e uno nel territorio americano di Guam, motivo di forte irritazione per la Cina.

Il ministero della Difesa ha riferito in una nota che 7 aerei hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrati della zona di identicazione di difesa (Adiz) a sudovest dell’isola. Le forze armate hanno individuato altri due palloni aerostatici, portando il totale a quota sei da domenica, a nord di Taiwan. Pechino considera l’isola una parte "inalienabile" e "sacra" del suo territorio destinata alla riunificazione anche con l’uso della forza, se necessario.