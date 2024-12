Il timore del Papa per la Siria e la "guerra riaccesa". "Bene il cessate il fuoco in Libano, ora anche a Gaza"

La Siria si aggiunge all’elenco delle preoccupazioni e dei dolori del Papa. La guerra, che portò Francesco a proclamare nel 2013, pochi mesi dopo la sua elezione, una giornata di digiuno e preghiera, forse tra le prime del pontificato, torna come un incubo dal passato.

"Preghiamo per la Siria dove purtroppo la guerra si è riaccesa causando molte vittime. Sono molto vicino alla Chiesa in Siria, preghiamo", ha chiesto il Papa all’Angelus, nel corso del quale ha ribadito che «la guerra è un orrore, la guerra offende Dio e l'umanità, la guerra non risparmia nessuno, la guerra è sempre una sconfitta, una sconfitta per l’umanità intera».

Nelle parole del Papa scorrono le immagini dei conflitti che in questo momento stanno insanguinando il mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente. Ma «uno spiraglio di pace» c'è ed è la tregua siglata tra Israele e Libano. «Mi rallegro per il cessate il fuoco che è stato raggiunto nei giorni scorsi in Libano e auspico che esso possa essere rispettato da tutte le parti, permettendo così alle popolazioni interessate al conflitto, sia libanese sia israeliana, di tornare presto e in sicurezza a casa, anche con l’aiuto prezioso - sottolinea Papa Francesco - dell’esercito libanese e delle forze di pace delle Nazioni Unite». Uno spiraglio che può spingere le parti e la comunità internazionale ad andare oltre.