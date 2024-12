Guterres: spaventosa e apocalittica la situazione a Gaza: il bilancio dei morti è salito a quota 44.466

"La situazione a Gaza è spaventosa e apocalittica": in un discorso letto a suo nome alla conferenza del Cairo, lo ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. «La catastrofe di Gaza non è altro che un crollo totale della nostra umanità comune. L’incubo deve finire. Non possiamo continuare a distogliere lo sguardo. È tempo di agire», ha dichiarato ancora Guterres nel discorso letto da Amina Mohammed, la Vice-Segretaria generale dell’Onu. Il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 44.466, di cui 37 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono 105.358, secondo la stessa fonte.

Hamas: pressione internazionale su Israele per fermare la guerra

Dopo i colloqui al Cairo con l'intelligence egiziana, Hamas ha dichiarato di aspettarsi una pressione internazionale su Israele per fermare la guerra a Gaza. Lo riferiscono i media israeliani. I colloqui hanno riguardato la cessazione delle ostilità, l’apertura del valico di Rafah per gli aiuti umanitari e uno scambio tra gli ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Hamas ha evidenziato gli sforzi di Egitto, Qatar e Turchia per mediare un accordo, chiedendo che gli Stati Uniti e la comunità internazionale facciano pressione su Israele, come è avvenuto in Libano.