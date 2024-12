Joe Biden grazia il figlio Hunter, rischiava da 4 a 20 anni di carcere. I repubblicani: è un abuso di potere

Con la grazia annunciata nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha risparmiato al figlio Hunter solo l’umiliazione di due condanne per reati federali, ma gli ha evitato di passare un lungo periodo della sua vita in carcere, che poteva andare da un minimo di quattro anni a oltre venti.

Hunter Biden, 54 anni, si è dichiarato colpevole di tutti e nove i reati federali per frode fiscale che gli erano stati contestati a Los Angeles. Per lui c'era il rischio di venire condannato fino a un massimo di diciassette anni, nella sentenza attesa il 16 dicembre, ma alla fine, secondo alcuni esperti, avrebbe potuto ricevere una condanna più lieve, ma pur sempre di almeno tre anni.

Possesso illegale di arma: i rischi di condanna

Il 12 dicembre, invece, Hunter Biden avrebbe conosciuto l’ammontare della pena per tre reati federali, legati al possesso illegale di arma e all’aver dichiarato il falso all’Fbi, quando - nel compilare il modulo per l’acquisto di una pistola - aveva dichiarato, mentendo, di non essere dipendente da alcol e stupefacenti.