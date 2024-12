L'Iran pronto a valutare l'invio di truppe in Siria. I jet Usa bombardano le postazioni filo-Teheran sull'Eufrate

Il riaccendersi della guerra in Siria attira nel suo gorgo tutte le potenze regionali e globali: dagli Stati Uniti, la cui aviazione è intervenuta oggi sull'Eufrate contro forze filo-iraniane, ai russi che hanno coinvolto le loro basi sul Mediterraneo per mostrare i muscoli con esercitazioni navali, fino agli iraniani che minacciano di inviare truppe nel paese.

Intanto gli sfollati, secondo l’Onu, sono almeno 50mila in pochi giorni. E sul terreno, attorno alla centrale città di Hama, sono proseguiti intensi gli scontri tra governativi, sostenuti da Iran e Russia, e jihadisti appoggiati dalla Turchia. Le tensioni tra Russia, Turchia e Iran In questo contesto, Russia, Iran e Turchia, le tre potenze coinvolte direttamente in questo nuovo ciclo di violenze armate, hanno cominciato a negoziare.

Come prima dichiarazione pubblica dall’inizio dell’offensiva filo-turca su Aleppo, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di «fermare l’aggressione terroristica contro lo Stato siriano da parte di gruppi radicali».

Dal canto suo, Erdogan ha affermato che il governo siriano di Bashar Al Assad deve impegnarsi in un «genuino processo politico per impedire che la situazione peggiori».

Le condizioni turche e il ruolo del processo di Astana Il presidente turco ha di fatto intimato ad Assad di accettare le condizioni imposte da mesi da Ankara per una normalizzazione dei rapporti con Damasco.

Il governo siriano chiede il ritiro delle truppe turche dal nord-ovest e dal nord-est, ma Erdogan anche oggi ha giustificato la presenza militare turca in Siria in funzione anti-curda.

A conferma della volontà delle parti di negoziare una via d’uscita politica, Putin ed Erdogan si sono detti d’accordo nel rafforzare il coordinamento sia bilaterale sia multilaterale, rivitalizzando il processo di Astana, che include anche l’Iran e che di fatto serve da otto anni per regolare la spartizione di influenze tra Mosca, Teheran e Ankara in Siria.