Georgia nel caos, arresti di massa a Tbilisi ma la piazza non si ferma: picchiato leader dell’opposizione. La polizia accusata di torture

Oltre trecento arresti, scontri nella capitale e non solo, accuse di torture da regime: il bilancio delle manifestazioni anti-governative in Georgia fornisce una fotografia del dramma in cui è precipitato il Paese caucasico, in attesa dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Eppure, a Tbilisi, a Batumi, a Kutaisi, la piazza non si ferma. In migliaia sono scesi per le strade anche nel settimo giorno consecutivo di proteste. Nella serata di mercoledì l’area che circonda i palazzi istituzionali della capitale è tornata ad infiammarsi, aizzata da quella che appare sempre più come il punto di riferimento dei manifestanti filo-Ue: la presidente Salomé Zurabishvili. «È il momento di esercitare una forte pressione su un partito al governo che sta portando il Paese verso il baratro», ha scritto su X l’ex diplomatica rivolgendosi ai partner internazionali.

Il governo georgiano e l'ombra del Cremlino Il partito di governo (Sogno Georgiano) e il suo premier Irakli Kobakhidze non accennano tuttavia a mostrare alcuna crepa. Il 14 dicembre l’elezione del successore di Zurabishvili è scontata: a vincere dovrebbe essere un fedelissimo dell’oligarca Bidzina Ivanishvili, burattinaio di un partito che negli ultimi mesi ha mostrato con decisione di voler correre tra le braccia del Cremlino. Il favorito per la presidenza è Mikheil Kavelashvili, ex attaccante della nazionale e del Manchester City, che ebbe il suo momento d’oro alla fine degli anni Novanta. L'attuale capo dello Stato, tuttavia, ha avvertito che non lascerà la sua carica. Di contro, in un’intervista a un canale YouTube ungherese (e non è casuale che si tratti di un media magiaro, nel gioco di alleanze dei filo-russi georgiani) il premier ha sottolineato che Zurabishvili «non sarà mai una leader dell’opposizione, perché il 29 dicembre scade il suo mandato».