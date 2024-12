Ucciso a colpi di pistola a New York Brian Thompson, ceo della divisione assicurativa UnitedHealth

Il CEO della divisione assicurativa di UnitedHealth è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dall’hotel Hilton di New York. Secondo la polizia, Brian Thompson, 50 anni, è rimasto vittima di un «attacco mirato». Era nell’hotel poco prima delle 7 di questa mattina, in arrivo in anticipo per una conferenza, quando un uomo a volto coperto che lo stava aspettando gli ha sparato ripetutamente ed è fuggito verso est dalla 6th Avenue, riporta il New York Post.

Thompson, colpito al petto, è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai Hospital in condizioni critiche, dove è stato poi dichiarato morto. Andrew Witty, CEO della società madre UnitedHealth Group, ha detto che l’azienda stava tenendo la sua conferenza Investor Day presso l’hotel mercoledì, e che Thompson avrebbe dovuto partecipare. La conferenza è stata annullata.