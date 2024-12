Yoon verso l'impeachment, scioperi in Corea del Sud: il voto entro il weekend ma il partito al potere si oppone

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato la legge marziale, durata solo sei ore, per evitare le indagini a suo carico. La mozione di impeachment, presentata dalle opposizioni in Parlamento, accusa Yoon di aver «violato gravemente e ampiamente la Costituzione e la legge». Secondo i critici, la decisione di Yoon sarebbe stata «motivata non da preoccupazioni per la sicurezza nazionale ma dall’intento di eludere le indagini» che coinvolgono anche sua moglie, Kim Keon-hee.

Proteste e tensioni a Seul

A Seul, il clima è passato dallo shock iniziale alla rabbia del mattino. Migliaia di persone si sono radunate per manifestare in difesa della democrazia e chiedere le dimissioni immediate di Yoon. Manifestazioni spontanee si sono svolte in tutto il Paese, con una forte partecipazione intorno al Parlamento, il cui voto notturno contro la legge marziale ha bloccato il blitz presidenziale.