Corea del Sud nel caos: sabato il voto sull'impeachment di Yoon Suk-yeol dopo il tentato autogolpe

Il Parlamento sudcoreano, tra manifestazioni e scioperi a difesa della democrazia andati avanti nel Paese per tutta la giornata, si prepara per sabato, il giorno della conta sulla mozione di impeachment contro il presidente Yoon Suk-yeol, autore martedì sera del breve e maldestro autogolpe con la dichiarazione della legge marziale, poi ritirata dopo poche ore davanti alla levata di scudi di piazza e deputati. Il Partito Democratico di Lee Jae-myung, forte della maggioranza in aula, è sicuro di centrare il quorum dei 200 voti per aprire il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, ma la partita non è ancora chiusa.

La Conta dei Voti e le Mosse dell'Opposizione

Con gli alleati minori, Lee parte da quota 192: ne dovrà pescare almeno altri 8 tra i 108 del campo avversario del People Power Party, il partito al governo. Il suo leader Han Dong-hoon ha assicurato che farà del suo meglio per evitare che la mozione passi. La sua posizione, ha chiarito, non vuole difendere la dichiarazione di legge marziale «incostituzionale» del presidente, al quale ha già chiesto di stracciare la tessera e di lasciare il partito. Ma punta ad evitare il caos politico.