Guerra in Siria: ribelli verso Homs: domani vertice a Doha

Fronte diplomatico

Sul versante della diplomazia, domani si incontreranno a Doha i ministri degli Esteri di Iran, Russia e Turchia, Abbas Araghchi, Serge Lavrov e Hakan Fidan, nel tentativo di rilanciare il processo di Astana alla luce degli ultimi sviluppi in Siria. Il formato, che ha sostituito il processo portato avanti a Ginevra sotto egida Onu, negli anni ha dimostrato le sue fragilità: Russia e Iran hanno avuto come obiettivo consolidare il potere di Assad per evitare che il Paese finisse sotto l’influenza americana. Da parte sua la Turchia, che con Damasco non ha rapporti dal 2011, ha sempre dato priorità al contenimento dell’organizzazione curdo-siriana Ypg. Vitale per il governo turco è anche evitare flussi di profughi che costerebbero consenso al partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Proprio il leader turco oggi ha nuovamente esortato Assad a «stabilire con il proprio popolo e con le opposizioni un dialogo. E lo deve fare urgentemente se vuole porre fine al conflitto attraverso una soluzione politica». Sottolineando di non aver mai ricevuto risposta da Assad alle sue aperture, Erdogan ha «auspicato» che l’avanzata dei ribelli in Siria «continui senza incidenti», dopo la conquista di «Idlib, Hama e Homs», con Damasco come naturale obiettivo.

In un’intervista esclusiva alla Cnn, il leader di Hts, Abu Mohamed al Jolani, ha confermato che l’obiettivo della coalizione dei ribelli è «in definitiva rovesciare l’autoritario presidente Bashar al-Assad». «Gli iraniani hanno cercato di rilanciare il regime, guadagnandogli tempo, e in seguito anche i russi hanno cercato di sostenerlo. Ma la verità resta la stessa: questo regime è morto», ha sottolineato, facendo riferimento a piani per creare un governo basato sulle istituzioni e su un «consiglio eletto».

Il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, ha confermato l’intenzione di tenere il Paese fuori dallo scontro: «La necessità» è quella «di proteggere il territorio e i confini iracheni e di allontanare l’Iraq da qualsiasi attacco terroristico», ha affermato in un incontro con gli omologhi siriano e iraniano, aggiungendo che «tutte le forze di sicurezza irachene sono in stato di massima allerta».

Da parte sua, Araghchi ha assicurato che l’Iran continuerà a sostenere il regime siriano e a fornire «tutto quello di cui ha bisogno», definendo l’offensiva una «minaccia» per l’intero Medio Oriente. Quanto al capo della diplomazia di Damasco, Bassam al-Sabbagh, ha denunciato un nuovo piano di «divisione» della regione. I tre hanno concordato di continuare le consultazioni e il coordinamento riguardo agli sviluppi in Siria, sottolineando la necessità di mobilitare tutti gli sforzi arabi, regionali e internazionali per raggiungere soluzioni pacifiche.

Stando ai dati forniti dal direttore delle emergenze del Wfp, Samer AbdelJaber, i combattimenti finora hanno provocato lo sfollamento di 280 mila persone, con il timore che possano aumentare fino a 1,5 milioni.