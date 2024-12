Crolla una palazzina in Olanda, almeno 4 morti. Una persona estratta viva dalle macerie

Una persona è stata estratta viva dalle macerie dell’edificio crollato a L’Aia dopo un’esplosione e un incendio che hanno provocato almeno quattro morti (e non venti come hanno riferito i media olandesi in un primo momento). E’ quanto emerge da un nuovo rapporto delle autorità locali. «Una persona è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale», hanno riferito in un comunicato i vigili del fuoco.

I soccorsi, tuttavia, scavano ancora tra le macerie perché è c'è ancora il rischio che ci siano dispersi. Quattro, invece, i feriti, tra i quali un bambino.

La polizia è alla ricerca di un’auto che intorno alle 6,15, poco dopo l’esplosione che ha devastato un condominio a L’Aja, «si è allontanata a velocità molto elevata». «Cerchiamo testimoni» si legge in un post della polizia su X. Un portavoce della polizia sul luogo del disastro ha affermato che le informazioni sull'auto sono arrivate tramite «testimoni», anche se non si sa quale sia la marca nè si hanno dettagli su chi ci fosse a bordo.