Notre-Dame riapre dopo 5 anni: celebrazioni storiche a Parigi con i leader del mondo. A sorpresa arriva anche Elon Musk

A Parigi si inaugura un fine settimana storico con la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, cinque anni dopo il devastante incendio del 2019. Un evento di portata mondiale che combina diplomazia, arte, fede e sicurezza, trasformando la capitale francese in una città blindata. Tra gli ospiti di spicco figurano Elon Musk, giunto a sorpresa, e numerosi leader globali. Emmanuel Macron ha accolto, insieme con Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’Eliseo. I tre hanno brevemente posato per i fotografi, poi hanno cominciato il loro incontro bilaterale. Alle 19 dovranno essere a Notre-Dame per l’inizio della cerimonia di riapertura della cattedrale.

Celebrazioni tra cultura e sicurezza: un evento epocale

Il programma, denso e articolato, celebra il restauro della cattedrale gotica con cerimonie religiose e repubblicane, concerti e incontri istituzionali. Alla guida degli eventi, il presidente francese Emmanuel Macron, affiancato dalla moglie Brigitte, nonostante il clima teso a causa della recente caduta del governo Barnier.