Siria, l'ingegnere Muhammad al-Bashir a capo della transizione

Nella Siria a rischio caos, il complesso incarico del governo di transizione è stato affidato a Muhammad al-Bashir. La sua nomina è arrivata al termine di un incontro tra il comandante del Dipartimento delle operazioni dell’opposizione armata, Ahmed al-Shara, e il primo ministro del precedente regime, Muhammad al-Jalali, che aveva il compito di gestire gli affari del governo e di organizzare il trasferimento di potere.

Il neo primo ministro siriano è nato nel 1983 nella provincia di Idlib (nord-ovest) ed è ingegnere di formazione. Nel 2007 ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica ed elettronica presso il Dipartimento di Comunicazione dell’Università di Aleppo. Nel 2011, al-Bashir è stato nominato a capo della sezione degli strumenti di precisione presso l’impianto di gas della Syrian Gas Company. Nel 2021 ha ottenuto una laurea in Sharia e Giurisprudenza presso l’Università di Idlib, conseguendo inoltre un attestato in Public Administration.

Tra il 2022 e il 2023 è stato ministro dello Sviluppo e degli Affari umanitari nel gabinetto di Ali Abdulrahman Keda, quarto primo ministro del governo siriano di salvezza della rivoluzione a Idlib, dal 2019 al 2024. Nel gennaio 2024, il Consiglio della Shura del Governo di Salvezza ha votato per eleggere al-Bashir come primo ministro. La sua piattaforma elettorale si è concentrata sull'e-government e sull'automazione governativa. La sua amministrazione abbassò le tasse immobiliari, allentò le norme urbanistiche e avviò consultazioni per l’espansione del piano regolatore della città di Idlib.