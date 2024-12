Putin: grazie al sistema missilistico Oreshnik il bisogno di un'arma nucleare è minimo

Secondo il presidente russo Vladimir Putin, l’impiego del sistema missilistico Oreshnik nell’arsenale militare russo ridurrà al minimo la necessità di usare armi nucleari. «In generale, stiamo migliorando non la nostra dottrina nucleare ma l’Oreshnik perché, se lo guardi, un numero sufficiente di questi sistemi moderni (n.d.r. di armi all’avanguardia) porterà effettivamente a ridurre al minimo la necessità di utilizzare armi nucleari», ha spiegato il capo del Cremlino, citato dall’agenzia stampa Ria Novosti, in una riunione del Consiglio per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani.

Test in condizioni di combattimento

Putin ha peraltro ribadito che l’esercito ha testato «in condizioni di combattimento» uno dei più recenti sistemi russi a medio raggio Oreshnik equipaggiato con un missile balistico ipersonico non nucleare. Il lancio di quello che Putin considera un sistema che non ha simili al mondo è stato, a suo dire, in risposta agli attacchi che le forze armate ucraine hanno effettuato contro obiettivi nelle regioni di Kursk e Bryansk con missili Atacms e Storm Shadow americani e britannici.