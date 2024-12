Apple aggiorna iPhone con l'IA generativa ChatGPT: come cambia il futuro degli smartphone

Apple ha presentato diversi aggiornamenti al suo sistema di intelligenza artificiale generativa (IA), «Apple Intelligence», che integra le funzioni ChatGPT nelle sue applicazioni, incluso l’assistente vocale Siri, su iPhone. Gli utenti dei recenti smartphone e tablet Apple avranno accesso a nuovi strumenti per creare fantasiose emoticon a loro immagine o migliorare la scrittura dei messaggi. Chi possiede un iPhone 16 potrà puntare la propria fotocamera verso l’ambiente circostante e porre domande al proprio telefonino.

Apple Intelligence e la Collaborazione con OpenAI

Apple ha presentato Apple Intelligence a giugno e sta ora iniziando a implementarla, due anni dopo che OpenAI ha lanciato l’ondata di intelligenza artificiale generativa con ChatGPT, che conversa con gli utenti e produce contenuti su richiesta. Un cambiamento notevole per l’azienda californiana, molto attenta alla privacy dei dati, è che Apple ha collaborato con OpenAI per integrare ChatGPT in alcune funzioni e nel suo assistente Siri. Gli utenti di dispositivi compatibili hanno così accesso al modello AI senza uscire dall’ecosistema Apple.