Jolani: nessuna amnistia per i torturatori del regime

Prosegue a ritmi serrati la transizione politica in Siria con intense consultazioni per l'assegnazione dei vari ministeri nel governo a interim, guidato da Muhammad Bashir, espressione della coalizione armata islamista di Hayat Tahrir ash Sham (Hts), incarnata nel Comandante militare Ahmad Sharaa (Jolani) e da anni iscritta dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Dopo l’amnistia a tutti i militari governativi, Jolani ha assicurato però che «i torturatori» del regime degli Assad, durato 54 anni, non saranno perdonati e che per loro non ci può essere nessuna amnistia. «Li perseguiremo in Siria e chiediamo ai Paesi di consegnarci coloro che sono fuggiti affinché si possa ottenere giustizia», ha detto Sharaa, dimostrandosi abile nel dosare sorrisi rassicuranti e sguardi minacciosi.