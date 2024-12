Kiev colpisce l'aeroporto militare a Rostov con missili Usa: Mosca promette una "risposta adeguata"

Il dicastero della Difesa ha precisato che le infrastrutture principali dell’aeroporto non hanno subito danni significativi. «Due edifici situati sul territorio dell’aerodromo e tre veicoli militari, insieme a veicoli civili parcheggiati nelle vicinanze, hanno riportato danni lievi», ha dichiarato il ministero.

Le autorità russe hanno definito l'attacco una provocazione grave e hanno annunciato misure di risposta imminenti. «Questo attacco con armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza conseguenze. Le Forze armate russe prenderanno misure appropriate per rispondere», ha affermato il ministero della Difesa.

Telefonata tra Orban e Putin: l’ombra di nuove tensioni

In parallelo agli eventi, il premier ungherese Viktor Orban ha avuto una telefonata di un’ora con il presidente russo Vladimir Putin. Orban, commentando il colloquio su X, ha dichiarato: «Queste sono le settimane più pericolose della guerra tra Russia e Ucraina. Stiamo compiendo ogni passo diplomatico possibile per sostenere il cessate il fuoco e i colloqui di pace».

La telefonata ha attirato critiche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha accusato Orban di mettere a rischio l’unità europea. Zelensky ha ribadito che «l’unità in Europa è la chiave per la pace» e ha invitato tutti i leader a evitare mosse che possano compromettere lo sforzo comune contro l’aggressione russa.