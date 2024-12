Meta down: problemi per Facebook, Instagram e WhatsApp

Il disservizio sembra diffuso, ma Meta è già al lavoro per ripristinare la piena operatività delle piattaforme.

Le segnalazioni provengono da tutto il mondo e sono state confermate da piattaforme di monitoraggio come Downdetector. Gli utenti lamentano malfunzionamenti che interessano sia la versione desktop sia le applicazioni mobili. Problemi comuni includono:

Siamo a conoscenza di un problema tecnico, stiamo lavorando affinché le cose tornino alla normalità": questo il messaggio postato da Whatsapp sul suo profilo X ufficiale, dopo che la chat insieme a Instagram, Facebook e Threads ha avuto un down a partire dalle 19 circa ora italiana. Secondo dowdetector.it, sito che tiene conto dei disservizi tecnologici, le app stanno tornando alla normalità.

Come comportarsi durante un down?

Quando piattaforme così grandi vanno in tilt, è normale sentirsi disorientati. Ecco alcuni consigli pratici:

Evita operazioni delicate : Non eseguire pagamenti o condividere informazioni sensibili fino a che i servizi non tornano stabili.

: Non eseguire pagamenti o condividere informazioni sensibili fino a che i servizi non tornano stabili. Monitora gli aggiornamenti ufficiali : Segui i canali Meta o piattaforme affidabili per ottenere notizie sul ripristino.

: Segui i canali Meta o piattaforme affidabili per ottenere notizie sul ripristino. Utilizza alternative temporanee: App come Telegram o Signal possono essere utili per continuare a comunicare senza interruzioni.

Un problema sempre più frequente?

Negli ultimi anni, episodi di down globale delle piattaforme Meta sono diventati più comuni, sollevando interrogativi sulla resilienza delle infrastrutture digitali che gestiscono miliardi di utenti. La crescente complessità e le continue evoluzioni tecnologiche possono portare a problemi temporanei, ma Meta ha sempre dimostrato rapidità nel risolverli.

Mentre l’azienda lavora per ripristinare i servizi, è importante mantenere la calma e affidarsi a fonti affidabili per ottenere aggiornamenti. Disservizi simili, sebbene fastidiosi, sono spesso risolti in poche ore.