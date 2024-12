"Hamas accetta l'esercito israeliano a Gaza", la tregua si avvicina: previsto il rilascio di 30 ostaggi

La forte pressione dell’amministrazione Biden e l’indicazione non negoziabile di Donald Trump, che intende rientrare alla Casa Bianca a cose fatte, hanno accelerato in modo significativo i colloqui per l'accordo di rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Gli spostamenti convulsi dei mediatori in questi giorni tra il Cairo, Doha, Gerusalemme, Vienna (e Ankara dietro le quinte) parlano chiaro. Così come le dichiarazioni, ufficiali o anonime, delle parti secondo cui una sintesi tra Gaza e Israele "non è mai stata così vicina».

Nel frattempo le parole del presidente eletto consegnate al Time risultano come un ulteriore pressing su Benyamin Netanyahu: "Lui ha fiducia in me e sa che voglio la fine della guerra», ha detto Trump. Senza però rivelare se il premier israeliano gli abbia dato garanzia sulla fine del conflitto prima dell’inizio del suo mandato. «Se mi fido di Netanyahu? Non mi fido di nessuno», ha risposto secco. Hamas, nel mentre, ha rivelato il Wall Street Journal, avrebbe ceduto su uno dei punti su cui si sono incagliate le trattative nei mesi scorsi e ha comunicato per la prima volta ai negoziatori che accetterà la presenza dell’IDF durante il cessate il fuoco sull'asse Filadelfia, al confine con il deserto egiziano, e nel corridoio di Netzerim, che divide in due la Striscia. Dove l’esercito negli ultimi mesi ha costruito, al posto di due lingue di sabbia, due vere autostrade asfaltate, torrette e diverse strutture che fanno presumere l’intenzione di una permanenza non breve, sotto forma di controllo della minaccia militare di Gaza.