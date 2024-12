La cantante iraniana Parastoo Ahmadi sfida il divieto e si esibisce senza velo: denunciata. Il video è virale

La cantante iraniana Parastoo Ahmadi ha sfidato la Repubblica islamica con la pubblicazione su YouTube di un concerto, senza pubblico, in un caravanserraglio in Iran e in cui appare senza velo. Il gesto, che ha fatto il giro della Rete ieri, le è costato una denuncia da parte delle autorità mentre l’artista è diventata una eroina. Una sfida in un momento di forte tensione La sfida di Ahmadi arriva in un momento di forte tensione nel Paese a causa della repressione contro le donne e mentre è in fase di approvazione una nuova legge che inasprisce le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo del velo. Nel video virale intitolato «Un ipotetico concerto», Ahmadi appare senza velo e con un lungo abito nero che le lascia scoperte le spalle, il che contraddice le leggi sull'abbigliamento islamico; canta anche da sola in pubblico, altra cosa non consentita alle donne dalla rivoluzione islamica del 1979.

Un messaggio di libertà attraverso la musica «Sono Parastoo, una ragazza che vuole cantare per le persone che amo. Questo è un diritto che non posso ignorare, cantare per la terra che amo con tutto il cuore ascolta la mia voce in questo concerto virtuale e immagina questo bellissimo Paese», dice Ahmadi prima di iniziare a esibirsi accompagnata da tre musicisti uomini. Il video di 27 minuti, girato in un caravanserraglio per le carovane dell’antico Iran, è diventato virale dopo la sua pubblicazione mercoledì sera su YouTube. Quel «diritto» di cantare rivendicato da Ahmadi l’ha trasformata da un giorno all’altro in un’eroina della libertà nel Paese. Denuncia e conseguenze legali In meno di 24 ore, le autorità giudiziarie iraniane hanno annunciato di aver presentato denuncia contro la cantante e i suoi compagni per aver tenuto il concerto «senza permesso» e senza rispettare «norme legali e religiose», ha riferito l’agenzia Mizan, legata alla magistratura.