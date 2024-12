Arcipelago delle Mayotte, almeno 14 morti nel passaggio del ciclone Chido. Ora è arrivato in Mozambico

Sarebbero almeno 14 i morti provocati dal passaggio nell’arcipelago francese di Mayotte del ciclone Chido. Lo riferiscono le autorità locali secondo un bilancio ancora provvisorio. Il ciclone ha colpito le isole nell’Oceano indiano ieri portando con sè raffiche di vento di oltre 200 km/h. «Molti» di noi «hanno perso tutto» ha detto Francois-Xavier Bieuville, prefetto di Mayotte. In serata il ministro dell’Interno Bruno Retailleau si recherà sul posto. Si tratta del ciclone più devastante dal 1934.

Retailleau ha annunciato l’invio di «cinque ondate successive, fino a mercoledì, di rinforzi per la sicurezza civile», ovvero circa «800 persone, nonchè attrezzature e personale medico.

Il ciclone ha devastato i pali della luce, spazzando via i tetti di lamiera e sradicando gli alberi. A Kaweni, un quartiere situato nel comune della «capitale» di Mahoran, Mamoudzou, «tutto è stato portato via, tutto è stato raso al suolo», ha lamentato all’Afp Mounira, abitante della più grande baraccopoli francese. Chiuso fino a nuovo avviso l’aeroporto, dove le raffiche hanno raggiunto i 226 km/h secondo Mètèo-France. La Croce Rossa francese ha inviato rinforzi da Reunion e dalla Francia. La situazione suggerisce gravi difficoltà di approvvigionamento idrico in un arcipelago già soggetto a carenze. Secondo la dimissionaria ministra della Transizione ecologica Agnès Pannier-Runacher, più di 15.000 case sono rimaste prive di elettricità. Il Secours populaire ha lanciato un appello per raccogliere donazioni in una realtà dove più di tre quarti dei circa 320.000 abitanti vivono al di sotto della soglia di povertà nazionale. Intanto il prefetto ha invitato i circa 320mila abitanti di Mayotte a rimanere «confinati» e li ha incoraggiati a superare «questa dura prova».