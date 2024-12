Caccia ai filo-Assad in Siria, esecuzioni sommarie e rapimenti: scattano le vendette dopo decenni di oppressione

Nell’arco dell’ultima settimana l’ ANSA ha potuto visionare e verificare come autentici una ventina di filmati provenienti da varie zone della Siria centro-occidentale. In essi si mostrano civili e militari associati agli Assad giustiziati sommariamente, i loro corpi trascinati per strada, percossi e oltraggiati. E’ il caso di Abu Ali Ashur , indicato come «un informatore dei servizi di sicurezza» del regime. Il suo corpo scomposto e senza vita è trascinato vicino a un secchione delle immondizie. Tre uomini sfogano la loro antica rabbia contro il suo viso prendendolo a schiaffi e calci . Uno gli urla addosso: "Maiale!». Un altro lo picchia e urla quasi piangendo.

Altri casi di brutalità: collaboratori e civili cristiani

A Idlib, nel nord-ovest, un altro presunto collaboratore del regime è catturato e ucciso. Il suo corpo, appeso per il collo e con i genitali scoperti, viene trascinato per le strade da un’auto. Persone lo prendono a calci e lo insultano. Filmati di questo tipo provengono anche da zone come Latakia, Homs e Damasco.

Tra i civili, si segnala il caso di Saaman Sotme e sua moglie Helen Khashouf, cristiani di Jamisliye, nella regione di Tartus, uccisi a sangue freddo nella loro casa.

Orrori negli ospedali e silenzio dei media

In un altro filmato, militari governativi ricoverati sui letti dell’ospedale militare di Manbij nel nord, vengono interrogati sommariamente dai miliziani e poi crivellati di colpi sulle lettighe della corsia. La carrellata degli orrori continua ogni giorno, ma in sordina, lontano dai media e in quantità «non allarmanti», secondo gli osservatori. Questi definiscono tali atti «inevitabili» e «fisiologici» dopo decenni di violenza perpetrata da siriani contro altri siriani in nome degli Assad.