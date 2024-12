Putin attacca: "Neanche la leva a 14 anni salverà Kiev. Nel 2024 abbiamo conquistato 189 centri abitati in Ucraina"

"La tattica é semplice - ha aggiunto Putin -: ci fanno arrivare fino alla linea rossa, giunti alla quale non possiamo più fare marcia indietro e cominciamo a rispondere. Allora subito loro spaventano i propri cittadini, così come ai tempi dell'Urss"

Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalle agenzie russe. Putin ha inoltre accusato gli Stati Uniti di inviare "mercenari e consulenti militari" in Ucraina e di incoraggiare l'escalation del conflitto per spingere la Russia verso "la linea rossa".

Il 2024 è stato un anno fondamentale per "il raggiungimento degli obiettivi" russi in Ucraina, con le forze di Mosca che hanno conquistato 189 centri abitati e mantengono "fermamente l'iniziativa strategica lungo l'intera linea" del fronte.

Il presidente russo ha affermato che "quest'anno, in media, oltre mille persone al giorno si arruolano" sotto contratto nelle forze armate russe. Secondo il ministro della Difesa di Mosca, Andrei Belousov, sarebbero "oltre 427.000" i militari arruolati nell'esercito russo quest'anno. Le cifre fornite dalle autorità russe non sono però verificabili in modo indipendente.

"Neanche la leva a 14 anni salverà Kiev"

"Kiev si appresta a compiere un nuovo "crimine" abbassando l’età della leva dai 25 ai 18 anni, come chiesto dagli Usa, ma anche se l’abbassassero a 14 anni, questo "non cambierà la situazione sul campo di battaglia". «Penso che il prossimo crimine sarà abbassare l’età di mobilitazione a 18 anni", ha affermato Putin. Ma anche abbassandola a 14 anni "come nella Germania di Hitler, creando una "Gioventù hitleriana", non cambierà la situazione sul campo". Putin, in una riunione dei vertici del ministero della Difesa, ha dichiarato che la situazione dei combattimenti è a un punto di svolta".