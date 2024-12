Igor Kirillov ucciso a Mosca con una bomba da oltre 1 kg di Tnt: l'attentato scuote la Russia. Ecco chi era

La potenza dell’ordigno che ha ucciso il generale russo Igor Kirillov all’alba a Mosca ammonta a oltre un chilogrammo di esplosivo Tnt. Lo affermano i funzionari delle forze dell’ordine, come riporta la Tass.

Il comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe è stato ucciso in un attentato senza precedenti a Mosca, rivendicato da Kiev.

Kirillov, 54 anni, è l’ufficiale militare di più alto grado ucciso in Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Era accusato da Kiev di aver utilizzato armi chimiche proibite durante la guerra. Mosca, che ha sempre respinto le accuse, ha parlato di «atto di terrorismo» e ha promesso «un’imminente vendetta».

L’attentato con un ordigno esplosivo

Kirillov è stato ucciso insieme al suo assistente quando un ordigno esplosivo - piazzato sul manubrio di un monopattino elettrico e attivato a distanza - è esploso fuori da un condominio nel sud-est di Mosca. L’attacco, avvenuto in una zona residenziale, è stato ripreso in un filmato diffuso in rete.