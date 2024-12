Siria, folla in piazza a Damasco manifesta per la democrazia e i diritti delle donne

Centinaia di persone hanno manifestato a Damasco per la democrazia e i diritti delle donne nella nuova Siria, per la prima volta dalla caduta della capitale in mano a una coalizione guidata da islamisti radicali. «Vogliamo la democrazia, non uno Stato religioso», "La religione appartiene a Dio e la nazione a tutti", "Siria, uno Stato libero e laico", hanno scandito i manifestanti, riuniti nell’emblematica piazza degli Omayyadi nel centro di Damasco.

«Per 50 anni siamo stati sotto il dominio di un tiranno che ha minato l’azione politica e i partiti. Oggi (...) vogliamo uno Stato laico e democratico», ha dichiarato Ayham Omar Hamcho, un fabbricante di protesi di 48 anni.

Il contesto della caduta di Damasco

Damasco è caduta l’8 dicembre contro una coalizione di gruppi armati guidati da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo islamista radicale. Il presidente Bashar al-Assad è fuggito a Mosca. Le nuove autorità hanno affermato che rispetteranno le libertà e hanno promesso di «garantire i diritti di tutti», ma molti temono la loro inclinazione islamista.

L’HTS sostiene di aver rotto con il jihadismo, ma il gruppo è ancora classificato come movimento «terrorista» da diversi Paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti.