Tensione in Medio Oriente, la reazione degli Houti: “Risponderanno all'escalation”

Il movimento Houthi «risponderà all’escalation con l’escalation». Lo ha affermato Muhammad al-Bukhaiti, un membro dell’ufficio politico dei ribelli filo-iraniani citato da Haaretz, dopo i raid israeliani sullo Yemen in risposta al lancio nella notte di un missile contro lo Stato ebraico. «I bombardamenti americano-israeliani di strutture civili in Yemen espongono l’ipocrisia dell’Occidente», ha aggiunto.

«Le nostre operazioni militari a sostegno di Gaza continueranno e risponderemo all’escalation con l’escalation finchè i crimini di sterminio di massa a Gaza non cesseranno e sarà consentita la possibilità di portare cibo, medicine e carburante nella Striscia», ha assicurato.