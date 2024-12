Alunno di 7 anni ucciso a coltellate a scuola, arrestato un 19enne: tragedia in Croazia

Un alunno di sette anni è stato ucciso e molti altri sono stati feriti in un attacco a coltellate in una scuola della capitale croata Zagabria, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato come sospetto, hanno detto le autorità. Genitori e alunni hanno espresso sconcerto e rabbia e la polizia ha sigillato la scuola elementare di Precko dopo l’attacco, che si ritiene sia la prima atrocità scolastica di questo tipo nel Paese balcanico. Il ministro della Salute Irena Hrstic ha dichiarato ai giornalisti: «In totale sono state ferite sei persone, di cui purtroppo un bambino è morto sul posto dopo intensi sforzi per rianimarlo». «Il bambino deceduto ha sette anni», ha aggiunto. Il ministro degli Interni Davor Bozinovic ha dichiarato che il sospetto è un ex studente della scuola di 19 anni.

Dopo l’attacco, il sospetto è fuggito e si è nascosto in un vicino centro sanitario, dove ha tentato di suicidarsi con un coltello ed è stato arrestato dalla polizia, ha aggiunto il ministro. Il sospetto ha precedenti di disturbi mentali e un anno fa ha tentato il suicidio, ha detto Bozinovic. Il ministro ha detto che un’indagine preliminare ha indicato che l’attacco è avvenuto in un corridoio della scuola, non in un’aula.

I genitori, citati dall’emittente statale HRT, hanno raccontato che gli alunni avevano appena finito di fare colazione a scuola quando hanno visto un giovane picchiare un ragazzo e poi è scoppiato il panico. «Ho saputo da mia sorella che non c'era nessuno all’ingresso e che l’aggressore è entrato, irrompendo in una classe di prima elementare e poi in una di quinta», ha detto Filip, 14 anni, fuori dalla scuola, riferendosi a sua sorella, che frequenta la prima elementare. Filip - che frequenta la scuola nel pomeriggio - ha detto che gli altri alunni di prima elementare che lasciavano la scena erano «senza parole per lo shock». Altri hanno chiesto maggiore sicurezza dopo l’attacco. «Siamo sconvolti, come tutta l’opinione pubblica croata, per l’orribile tragedia avvenuta nella scuola elementare», ha dichiarato il primo ministro Andrej Plenkovic all’inizio di una riunione di gabinetto. Il sindaco di Zagabria Tomislav Tomasevic e il ministro dell’Istruzione Radovan Fuchs si sono precipitati alla scuola dopo l’attacco. Intorno a mezzogiorno circa una dozzina di auto della polizia con i fari accesi erano parcheggiate davanti alla scuola.