Auto si schianta sulla folla in un mercatino di Natale in Germania. "Al momento un morto e 68 feriti". Conducente arrestato, feriti curati tra le bancarelle

Un’auto (una Bmw scura) si è schiantata contro una folla di persone in un mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania, provocando almeno un morto e 68 feriti. Lo ha riferito il sindaco di Magdeburgo. L'emittente tedesca Ntv parla di 15 feriti gravi, 37 in condizioni meno gravi e 16 leggermente feriti. La città si trova a circa due ore di macchina a ovest di Berlino.

La polizia ha arrestato il conducente dell’auto che si è schiantata contro il mercatino. Le autorità locali sospettano che l'incidente automobilistico al mercatino di Natale tedesco di Magdeburgo sia stato un attentato terroristico, come scrive nel suo account X l’agenzia Dpa.

Le parole di Tajani

"Stiamo seguendo e dalle immagini che ci sono, sembra un attentato". L’ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Montecitorio, sull'auto che si è schiantata in un mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania.