Cresce la preoccupazione per gli avvistamenti di droni misteriosi negli Usa. Trump: “Abbatteteli”

Da settimane, luci enigmatiche nei cieli del New Jersey, Pennsylvania e New York hanno scatenato curiosità e timori tra i residenti. Le segnalazioni, attribuite a droni non identificati, sono state accompagnate da video e testimonianze che descrivono oggetti luminosi in movimento silenzioso o sospesi nell’aria, spesso scomparendo all’improvviso.

Nonostante l'attenzione mediatica e le richieste di spiegazioni da parte dei cittadini e delle autorità locali, come il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, che ha ordinato missioni di elicotteri per indagare, le autorità nazionali minimizzano. Il segretario alla Sicurezza Nazionale, Alejandro Mayorkas, ha dichiarato di non essere a conoscenza di minacce o attività sospette, mentre il portavoce John Kirby ha suggerito che molti avvistamenti potrebbero essere ricondotti a normali velivoli civili. Anche il Pentagono ha escluso operazioni militari o la presenza di droni stranieri.