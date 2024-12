L'esercito di Seul: 1.100 soldati nordcoreani uccisi o feriti nella guerra in Ucraina

Più di 1.000 soldati nordcoreani dispiegati a sostegno della Russia sono stati uccisi o feriti nei combattimenti contro le forze ucraine. A riferirlo è lo stato maggiore congiunto della Corea del Sud (Jcs). «Stimiamo che le truppe nordcoreane, recentemente impegnate in combattimenti contro le forze ucraine, abbiano subito circa 1.100 perdite», ha affermato il Jcs in una nota.

Nel contempo, l’esercito sudcoreano ritiene che la Corea del Nord si stia preparando a schierare ulteriori truppe in Russia, nonchè a inviare più attrezzature militari che potrebbero includere «droni suicidi», nel quadro del suo piano di sostegno a Mosca nella guerra contro l’Ucraina, secondo un documento pubblicato oggi.