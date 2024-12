American Airlines blocca tutti i voli negli Stati Uniti: problemi tecnici. Poi riprende i voli dopo lo stop di un'ora

American Airlines ha ripreso i voli dopo che un problema tecnico aveva costretto il più grande vettore al mondo a bloccare per un’ora tutti i suoi voli negli Stati Uniti durante l’intenso periodo di viaggi di fine anno.

"American Airlines ha segnalato un problema tecnico questa mattina e ha richiesto uno stop a terra a livello nazionale. Lo stop a terra è stato ora revocato», ha dichiarato in un comunicato Bridgett Frey, assistente amministratore per le comunicazioni presso la Federal Aviation Administration.

L'interruzione dei voli tra le 1150 GMT e le 1250 GMT è avvenuta alla vigilia di Natale, un giorno di intenso traffico aereo negli Stati Uniti e altrove. La FAA e American Airlines non hanno ancora descritto la natura del problema tecnico e il motivo che ha portato all’interruzione dei voli a livello nazionale.