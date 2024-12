Bill Clinton ricoverato in ospedale con febbre alta

Bill Clinton, l’ex presidente degli Stati Uniti che ha affrontato una serie di problemi di salute nel corso degli anni, è stato ricoverato in ospedale a Washington per un attacco febbrile.Lo ha reso noto il suo ufficio.

«Il presidente Clinton è stato ricoverato al Georgetown University Medical Center questo pomeriggio per test e osservazione dopo aver sviluppato la febbre», ha affermato il vice capo dello staff dell’ex presidente, Angel Urena, su X, aggiungendo che Clinton «rimane di buon umore».