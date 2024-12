Aereo in volo da Baku a Grozny con 67 persone a bordo precipita in Kazakistan: 28 i sopravvissuti

Un aereo di linea dell’Azerbaigian Airlines, un Embraer 190, in volo da Baku a Grozny, si è schiantato ad Aktau, in Kazakistan, sulla sponda orientale del Mar Caspio. Le cause dell’incidente sono ancora incerte. Le agenzie di stampa russe hanno affermato che l’aereo è stato dirottato a causa della nebbia. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, le autorità del Kazakistan hanno iniziato a indagare sull'accaduto, valutando possibili spiegazioni, tra cui un problema tecnico. Secondo Sputnik Azerbaigian, che cita fonti della compagnia aerea, le cause dell’incidente sarebbero da collegarsi a una collisione del velivolo con uno stormo di uccelli. A bordo dell’aereo c'erano 67 persone, 62 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, riferisce il Ministero dei trasporti del Kazakistan. Tra loro ci sono 37 cittadini dell’Azerbaigian, 16 russi, sei cittadini del Kazakistan e altri tre del Kirghizistan.

Le informazioni sul numero dei sopravvissuti allo schianto sono ancora incerte. Secondo il Ministero della Salute del Kazakistan i sopravvissuti sarebbero 28. I media russi riferiscono che verrà condotta un’indagine speciale in relazione all’incidente, ha dichiarato il Ministero dei trasporti del Kazakistan.

Quanto alla dinamica dello schianto, secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’aereo stava volando da Baku a Grozny, ma dopo una collisione con uno stormo di uccelli, il comandante avrebbe deciso di recarsi in un aeroporto alternativo, scegliendo Aktau, in Kazakistan, come luogo di atterraggio. Ma l’atterraggio non è riuscito e l’aereo si è schiantato al suolo intorno alle 9,30 ora di Mosca, le 7,30 in Italia. Al momento sono stati ritrovati i corpi di quattro vittime.

Dopo l’incidente, il presidente azero Aliyev ha deciso di tornare a Baku dal vertice informale della CSI, che si sta svolgendo nella regione di Leningrado, in Russia. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando 150 persone e 45 mezzi, scrive la Tass. La compagnia Azerbaigian Airlines ha pubblicato l’elenco dei passeggeri che erano a bordo dell’aereo.