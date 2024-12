Mosca, "abbattuto un F-16 di Kiev a Zaporizhzhia". Riprese le operazioni di volo agli aeroporti

Un caccia F-16 di fabbricazione statunitense dell’aeronautica militare ucraina «è stato abbattuto» nella regione di Zaporizhzhia «mentre si preparava a lanciare un attacco missilistico» sulla zona. Lo ha detto alla Tass un deputato russo, Vladimir Rogov, presidente della Commissione della Camera civica russa per la sovranità, i progetti patriottici e il sostegno ai veterani Vladimir Rogov. "Un aereo F-16 era nella sua posizione iniziale per lanciare un attacco missilistico sulla regione. È stato abbattuto», ha detto il politico.

Gli aeroporti di Mosca (Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky) che erano stati temporaneamente chiusi hanno ripreso le loro attività. Lo riferisce l’agenzia federale russa per i trasporti aerei, citata dalla Tass. «Le restrizioni alle partenze e agli arrivi sono state revocate alle 16.39 (le 14.39 in Italia). Le restrizioni temporanee erano state imposte per garantire la sicurezza dei voli civili», spiega l’agenzia senza fornire ulteriori dettagli.