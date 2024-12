Catastrofe aerea in Corea, il governo decreta la città di Muan zona disastrata: “Cerchiamo di individuare le cause”

Dopo il tragico schianto aereo, la presidenza sudcoreana ha decretato la città di Muan, nella provincia di Jeolla del Sud (sud-est), come zona disastrata speciale, dando il via libera a un sostegno statale ad hoc.

Il presidente ad interim della Corea del Sud, Choi Sang-mok, ha dato l’annuncio dopo essere arrivato all’aeroporto internazionale di Muan, situato a 288 chilometri a sud-ovest di Seul, dove 179 persone hanno perso la vita e due si sono salvate nello schianto del volo Jeju Air 7C2216, partito dall’aeroporto di Bangkok, in Thailandia.

«Il governo sta stanziando tutte le risorse disponibili attraverso il quartier generale per le misure di sicurezza e in caso di catastrofe, e ha dichiarato Muan area disastrata speciale», ha detto Choi durante una riunione del governo tenutasi sul posto e in dichiarazioni riportate dall’agenzia locale Yonhap. Il presidente ha affermato che sta studiando a fondo la causa dell’incidente e che sta elaborando misure per garantire che non si ripeta in futuro, ordinando alle agenzie competenti di utilizzare tutte le loro attrezzature, personale e infrastrutture. «Credo che nessuna parola di conforto sarà sufficiente per le famiglie che hanno subito una simile tragedia», ha proseguito Choi, assicurando il pieno supporto delle agenzie governative alle famiglie delle vittime e alle indagini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:07 locali, quando il Boeing 737-8AS si è schiantato durante l’atterraggio e ha preso fuoco, in condizioni di forte maltempo e apparentemente dopo aver colpito uno stormo di uccelli.