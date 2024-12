Corea sotto choc, aereo si schianta contro un muro e prende fuoco durante l'atterraggio: almeno 96 vittime

Grave tragedia all’aeroporto internazionale di Muan, in Corea del Sud, a circa 300 km da Seul. Un aereo della compagnia low-cost sudcoreana Jeju Air è uscito di pista durante un atterraggio di emergenza, schiantandosi contro un muro e prendendo fuoco. Il bilancio delle vittime, già drammatico, è stato aggiornato a 96 morti, come riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco del Paese asiatico.

L’aereo, che trasportava 181 passeggeri e membri dell’equipaggio, è andato «quasi completamente distrutto» nell’impatto. I vigili del fuoco hanno spiegato che i passeggeri sono stati «espulsi dall’aereo quando si è scontrato con una barriera, lasciando loro poche possibilità di sopravvivenza». L’identificazione delle vittime si sta rivelando particolarmente complessa a causa delle condizioni del velivolo dopo l’incidente.

Le cause del disastro non sono ancora del tutto chiare, ma le prime indagini suggeriscono che possa essere stato provocato da un impatto con alcuni uccelli unito a condizioni meteorologiche avverse. A riferirlo è stato il capo dei vigili del fuoco sudcoreani, che ha sottolineato come questi fattori abbiano probabilmente compromesso il tentativo di atterraggio.