Medio Oriente, Idf: "Ucciso il comandante di Hamas che guidò attacco a Nir Oz"

Un comandante della forza d’élite Nukhba di Hamas, che ha guidato l’attacco al kibbutz Nir Oz durante l’assalto terroristico del 7 ottobre 2023, è stato ucciso in un recente attacco con un drone. Lo riferisce l'esercito israeliano e lo Shin Bet, scrive Times of Israel. Secondo l’Idf, il terrorista Abd al-Hadi Sabah, comandante del plotone Nukhba del battaglione Khan Yunis Ovest di Hamas, è stato ucciso in un raid nella zona umanitaria designata da Israele, nel sud di Gaza.

I militari affermano che Sabah era tra coloro che hanno guidato l’attacco del kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023, durante la quale i terroristi hanno rapito e ucciso decine di persone. Durante la guerra, Sabah è stato coinvolto in numerosi attacchi contro le truppe dell’Idf a Gaza, aggiunge l’esercito.