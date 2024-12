Ucraina, elicottero russo abbattuto per la prima volta con un drone marittimo

Un’unità speciale della Direzione principale dell’intelligence (Gur) del ministero della Difesa ucraino ha distrutto, per la prima volta, un elicottero russo Mi-8 in Crimea, con l’aiuto di un drone d’attacco marittimo Magura V5 dotato di armamento missilistico.

«Il 31 dicembre 2024, i soldati dell’unità speciale 'Gruppo 13' del Gur, per la prima volta nella storia, hanno colpito un bersaglio aereo utilizzando un drone d’attacco marino Magura V5 dotato di armamento missilistico», ha annunciato l’intelligence in un comunicato.

L’elicottero russo Mi-8 è stato distrutto a seguito dell’uso dei missili R-73 «SeeDragon» durante un combattimento nel Mar Nero, vicino a Capo Tarjankut, nella Crimea occupata, afferma l’intelligence ucraina. Un altro elicottero russo simile è stato colpito dal fuoco ed è riuscito a raggiungere il suo aeroporto di casa.