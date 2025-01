Stop al transito del gas russo verso l'Europa. Gazprom: "Interrotte le forniture". L'Ue rassicura: "Siamo pronti"

"Le forniture di gas russo tramite l'Ucraina si sono interrotte alle 8 ora di Mosca" (le 6 in Italia), ha dichiarato stamattina Gazprom. "Dato che Kiev ha ripetutamente e chiaramente rifiutato di estendere gli accordi in tal senso" con la Russia, l’azienda "ha perso in data odierna la capacità tecnica e legale di far transitare il gas attraverso l’Ucraina": è quanto si legge in un comunicato di Gazprom, citato dall’agenzia di stampa Tass.

La Commissione europea ha dichiarato che l’interruzione del transito del gas russo attraverso il territorio ucraino verso l’Ue era "prevista" e ha ribadito che il blocco è "pronto" a sostituire la fornitura ai paesi più colpiti attraverso quattro rotte alternative. "L'interruzione del flusso (del gas russo) attraverso l’Ucraina il 1 gennaio è una situazione prevista e l’Ue è preparata", sottolineano fonti comunitarie secondo cui l’istituzione ha lavorato "per più di un anno" con gli Stati membri per prepararsi a tale scenario. L'infrastruttura europea del gas è "abbastanza flessibile" da trasportare gas da diverse fonti attraverso "percorsi alternativi", spiegano le fonti, aggiungendo poi che il blocco è stato anche rafforzato con "nuove significative capacità di importazione di GNL (naturale liquefatto) a partire dal 2022".